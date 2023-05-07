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Буданов о российских обвинениях в терроризме: мы убивали и будем убивать россиян

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Киев, Воскресенье 07 мая 2023 12:23
Буданов о российских обвинениях в терроризме: мы убивали и будем убивать россиян Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов ответил на российские обвинения в терроризме. Он заявил, что украинские военные продолжат уничтожать оккупантов до победы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУР Минобороны в интервью Yahoo News.

Журналисты попросили Буданова прокомментировать обвинения России в "терактах" и гибели дочери российского идеолога Александра Дугина. Разведчик отверг обвинения российских силовиков.

"Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины", - сказал он.

Напомним, Россия обвинила руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова во взрывах на Крымском мосту, произошедших в октябре 2022 года. Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Буданова и обвинил в "терроризме".

Как сообщалось, Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина заявил, что Украина подходит к решающей битве.

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