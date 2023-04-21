ua ru
Пт, 21 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Мріють про арешт. У Росії звинувачують Буданова у вибуху на Керченському мості

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 21 квітня 2023 16:18
Мріють про арешт. У Росії звинувачують Буданова у вибуху на Керченському мості Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Лефортівський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про нібито "теракт" на Кримському мості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Буданова звинуватили у нібито створенні терористичного співтовариства, спробі здійснення теракту, а також незаконному придбанні зброї та вибухівки.

У правоохоронних органах пропагандистському медіа повідомили, що начальник ГУР нібито "підозрюється у причетності до теракту на Керченському мосту".

Буданова також оголосили у міжнародний розшук.

Нагадаємо, вибухи на Кримському мосту сталися у жовтні 2022 року, повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Офіційно ніхто не взяв відповідальності за інцидент. Але джерела РБК-Україна повідомляли, що до вибухів могли бути причетні українські спецслужби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Главное управление разведки Крымский мост КИрило Буданов
NEWS
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
Військкомат чи штраф? Для роботи та навчання потрібний військовий квиток: що це за документ
DAILY
Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Елла Лібанова: В Україну повернеться принаймні половина втікачів від війни