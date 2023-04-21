Мріють про арешт. У Росії звинувачують Буданова у вибуху на Керченському мості

Лефортівський суд Москви заочно заарештував начальника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова у справі про нібито "теракт" на Кримському мості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Буданова звинуватили у нібито створенні терористичного співтовариства, спробі здійснення теракту, а також незаконному придбанні зброї та вибухівки.

У правоохоронних органах пропагандистському медіа повідомили, що начальник ГУР нібито "підозрюється у причетності до теракту на Керченському мосту".

Буданова також оголосили у міжнародний розшук.

Нагадаємо, вибухи на Кримському мосту сталися у жовтні 2022 року, повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Офіційно ніхто не взяв відповідальності за інцидент. Але джерела РБК-Україна повідомляли, що до вибухів могли бути причетні українські спецслужби.

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