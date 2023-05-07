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Буданов про Пригожина: у Росії багато сил хочуть його усунути

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Київ, Неділя 07 травня 2023 14:00
Буданов про Пригожина: у Росії багато сил хочуть його усунути Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Політичне майбутнє власника ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина пов'язане з виживанням, оскільки у Росії багато хто хоче його фізично усунути.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГУР Міноборони Кирила Буданова в інтерв'ю Yahoo News.

"Його політичне майбутнє безпосередньо пов'язане з його фізичним виживанням, тому що в РФ занадто багато сил, які хочуть його усунути. Очевидно, він намагатиметься захищатися, бо для нього це навіть не питання вигнання чи в’язниці - це питання життя і смерті", - сказав Буданов.

Також керівник військової розвідки порівняв "вагнерівців" та війська регулярної армії РФ. На його думку, найманці Пригожина мають значно кращу підготовку.

При цьому Буданов наголосив, що "вагнерівці" зазнають величезних втрат, оскільки Пригожин використовує своїх бойовиків для ведення політичної кампанії.

Нагадаємо, наприкінці тижня Пригожин заявив про нібито збирається до 10 травня вивести своїх найманців з Бахмута, оскільки їм не дають боєприпасів.

Сьогодні ж власник "Вагнера" заявив, що Міноборони РФ "пообіцяло снаряди" найманцям, а також допомогу.

У ЗСУ та Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили заяви Пригожина та його мета. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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КИрило Буданов Євген Пригожин ПВК Вагнера Вагнерівці Російська Федерація
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