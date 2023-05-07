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Буданов о Пригожине: в России многие силы хотят его устранить

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Киев, Воскресенье 07 мая 2023 14:00
Буданов о Пригожине: в России многие силы хотят его устранить Фото: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Политическое будущее владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина связано с выживанием, поскольку в России многие хотят его физически устранить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова в интервью Yahoo News.

"Его политическое будущее напрямую связано с его физическим выживанием, потому что у РФ слишком много сил, которые хотят его устранить. Очевидно, он будет пытаться защищаться, потому что для него это даже не вопрос изгнания или тюрьмы - это вопрос жизни и смерти ", - сказал Буданов.

Также руководитель военной разведки сравнил "вагнеровцев" и войска регулярной армии РФ. По его мнению, наемники Пригожина имеют гораздо лучшую подготовку.

При этом Буданов подчеркнул, что "вагнеровцы" понесут огромные потери, поскольку Пригожин использует своих боевиков для ведения политической кампании.

Напомним, в конце недели Пригожин заявил о якобы собирающейся до 10 мая вывести своих наемников из Бахмута, поскольку им не дают боеприпасов.

Сегодня же владелец "Вагнера" заявил, что Минобороны РФ "пообещало снаряды" наемникам, а также помощь.

В ВСУ и Главном управлении разведки Минобороны объяснили заявления Пригожина и его цели. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

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Кирилл Буданов Евгений Пригожин ЧВК Вагнера Вагнеровцы Российская Федерация
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