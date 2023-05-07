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Помирився з Шойгу? Пригожин каже, що йому "пообіцяли снаряди" та Суровікіна в допомогу

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Москва, Неділя 07 травня 2023 13:35
Помирився з Шойгу? Пригожин каже, що йому "пообіцяли снаряди" та Суровікіна в допомогу Фото: власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що отримав від Міноборони РФ запевнення, що його найманці у Бахмуті отримають боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Пригожина

"Нам обіцяють дати боєприпаси і озброєння стільки, скільки нам потрібно для продовження подальших дій. Нам клянуться, що на фланзі буде виставлено все те, що необхідно, щоб нас не підрізав противник", - заявив Пригожин.

При цьому власник ПВК стверджує, що його бойовикам у Бахмуті "дозволили діяти так, як вони вважають за потрібне", а також нібито пообіцяли залучити генерала Сергія Суровікіна, який раніше командував окупантами в Україні.

"Нам дають Суровікіна як людину, яка ухвалюватиме всі рішення в рамках бойових дій ПВК "Вагнер" у взаємодії з Міністерством оборони", - сказав Пригожин.

Нагадаємо, 5 травня засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про нібито виведення його найманців з Бахмута 10 травня. Причиною цього він називав "снарядний голод".

У ЗСУ та Головному управлінні розвідки Міноборони пояснили заяви Пригожина та його мета. Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна.

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