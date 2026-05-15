Іншого шляху немає: Буданов пояснив, чому мобілізація триватиме попри скандали з ТЦК

Керівник Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв боротися з "ексцесами" під час мобілізації всіма можливими засобами. Втім, він наголосив, що мобілізація в Україні має продовжуватися.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Буданов заявив газеті The Times.
Зс словами Буданова, набір добровольців не здатний покрити необхідну армії кількість людей.
"Це неможливо через економічні проблеми та неможливо тому, що після 12 з половиною років війни немає нічого, що мотивувало б таку кількість людей вступати добровільно", - сказав голова ОП.
Буданов пообіцяв боротися з "ексцесами" з боку офіцерів призовної служби, яких зафіксували на камеру, як вони б'ють новобранців "всіма можливими засобами", але підкреслив, що мобілізація має продовжуватися.
"Ми ведемо найжахливішу повномасштабну, тотальну війну на даний момент. Війну, в якій беруть участь мільйонні групи. Іншого шляху немає. Інакше країна просто впаде", - заявив він.
Нагадаємо, питання мобілізації залишається одним із ключових для фронту. Йдеться не лише про темпи призову, а й про якість комплектування підрозділів, на чому неодноразово наголошувало командування ЗСУ.
Найгострішою проблемою залишається нестача особового складу саме в піхотних підрозділах. За оцінками військових, у деяких випадках їхня укомплектованість становить лише 10-20% від штатної чисельності.
Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомляв, що Україна в середньому мобілізує близько 27 тисяч людей щомісяця.
Водночас міністр оборони Михайло Федоров заявляв про серйозні труднощі з мобілізацією. За його словами, наразі в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.
Оцінюючи поточну ситуацію, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ефективність мобілізації можна оцінити на рівні 6-7 балів із 10.
Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК.
Тим часом Буданов сказав, що мобілізацію в Україні повністю припинити не можна, але можна спробувати зробити її більш людяною.