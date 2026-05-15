Іншого шляху немає: Буданов пояснив, чому мобілізація триватиме попри скандали з ТЦК

Мобілізація в Україні

Нагадаємо, питання мобілізації залишається одним із ключових для фронту. Йдеться не лише про темпи призову, а й про якість комплектування підрозділів, на чому неодноразово наголошувало командування ЗСУ.

Найгострішою проблемою залишається нестача особового складу саме в піхотних підрозділах. За оцінками військових, у деяких випадках їхня укомплектованість становить лише 10-20% від штатної чисельності.

Раніше президент Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами повідомляв, що Україна в середньому мобілізує близько 27 тисяч людей щомісяця.

Водночас міністр оборони Михайло Федоров заявляв про серйозні труднощі з мобілізацією. За його словами, наразі в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних українців.

Оцінюючи поточну ситуацію, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ефективність мобілізації можна оцінити на рівні 6-7 балів із 10.

Також командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді висловився за зміну підходів до мобілізації та наголосив на неприпустимості силових методів із боку ТЦК.

Тим часом Буданов сказав, що мобілізацію в Україні повністю припинити не можна, але можна спробувати зробити її більш людяною.