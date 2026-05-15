Другого пути нет: Буданов объяснил, почему мобилизация будет продолжаться несмотря на скандалы с ТЦК

Мобилизация в Украине

Напомним, вопрос мобилизации остается одним из ключевых для фронта. Речь идет не только о темпах призыва, но и о качестве комплектования подразделений, что неоднократно подчеркивало командование ВСУ.

Острейшей проблемой остается нехватка личного состава именно в пехотных подразделениях. По оценкам военных, в некоторых случаях их укомплектованность составляет лишь 10-20% от штатной численности.

Ранее президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами сообщал, что Украина в среднем мобилизует около 27 тысяч человек ежемесячно.

В то же время министр обороны Михаил Федоров заявлял о серьезных трудностях с мобилизацией. По его словам, сейчас в розыске находятся около двух миллионов военнообязанных украинцев.

Оценивая текущую ситуацию, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что эффективность мобилизации можно оценить на уровне 6-7 баллов из 10.

Также командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди высказался за изменение подходов к мобилизации и отметил недопустимость силовых методов со стороны ТЦК.

Между тем Буданов сказал, что мобилизацию в Украине полностью прекратить нельзя, но можно попытаться сделать ее более человечной.