Буданов оцінив перспективи співпраці України зі США в епоху Трампа

За його словами, співпраця зі США є надзвичайно важливою для України як зараз, так і в довгостроковій перспективі, а сам процес побудови відносин має стратегічний і багатоетапний характер.

Буданов вважає, що Україна зробила цивілізаційний вибір на користь партнерства зі США.

"Ми розуміємо, що обидві сторони повинні отримувати вигоду від цих відносин у короткостроковій і довгостроковій перспективі на багатьох рівнях, включаючи торгівлю, спільний розвиток, комунікації та багато іншого", - каже керівник ГУР.

Йдеться не лише про безпековий вимір, а й про торгівлю, спільні проєкти, розвиток промисловості та комунікацію.

Буданов також згадав, що Україна свого часу була однією з найбільш промислово розвинених країн світу та, на його переконання, може повернути цей статус.

"Настав час повернути те, що ми втратили. Це наше бачення і наша рішучість. Я оптимістично налаштований, що ми це зробимо", - заявив він.