UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Буданов несподівано приїхав на передову: з'явилось відео

Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Начальник ГУР Кирило Буданов відвідав передові позиції на Запорізькому фронті. Візит став несподіванкою для спецпризначенців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як зазначається, генерал-лейтенант прибув на передові позиції на Запорізькому фронті до бійців "Спецпідрозділу Тимура".

Під час перебування на місці виконання бойових завдань Буданов поспілкувався з офіцерами та солдатами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів і ворожу техніку.

Очільник ГУР перевірив умови роботи бійців та відзначив розвідників нагородами за професіоналізм і сміливість.

У розвідці наголосили, що прибуття Буданова стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР. 

"Пам’ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків  під час збройної боротьби за свободу України", - йдеться у повідомленні.

У ГУР також опублікували відео прибуття Буданова на передову.

Ситуація на Запорізькому напрямку

За даними аналітиків ISW, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області як один із пріоритетних і зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.

Нещодавно в російських медіа поширили фейкову інформацію про нібито контроль над населеним пунктом Добропілля біля Гуляйполя.

У Генштабі ЗСУ спростували ці заяви, підкресливши, що населені пункти залишаються під контролем українських сил оборони.

Сьогодні стало відомо, що загарбники намагаються прорватися до центру Гуляйполя, а на околицях формують групи для закріплення позицій. За місто тривають запеклі бої.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька областьКирило БудановГУРВійна в Україні