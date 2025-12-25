Буданов неожиданно приехал на передовую: появилось видео

Как отмечается, генерал-лейтенант прибыл на передовые позиции на Запорожском фронте к бойцам "Спецподразделения Тимура".

Во время пребывания на месте выполнения боевых задач Буданов пообщался с офицерами и солдатами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику.

Глава ГУР проверил условия работы бойцов и отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

В разведке отметили, что прибытие Буданова стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР.

"Памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", - говорится в сообщении.

В ГУР также опубликовали видео прибытия Буданова на передовую.