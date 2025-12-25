ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Буданов несподівано приїхав на передову: з'явилось відео

Четвер 25 грудня 2025 11:59
Буданов несподівано приїхав на передову: з'явилось відео Фото: начальник ГУР Кирило Буданов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Начальник ГУР Кирило Буданов відвідав передові позиції на Запорізькому фронті. Візит став несподіванкою для спецпризначенців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як зазначається, генерал-лейтенант прибув на передові позиції на Запорізькому фронті до бійців "Спецпідрозділу Тимура".

Під час перебування на місці виконання бойових завдань Буданов поспілкувався з офіцерами та солдатами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів і ворожу техніку.

Очільник ГУР перевірив умови роботи бійців та відзначив розвідників нагородами за професіоналізм і сміливість.

У розвідці наголосили, що прибуття Буданова стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР.

"Пам’ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків під час збройної боротьби за свободу України", - йдеться у повідомленні.

У ГУР також опублікували відео прибуття Буданова на передову.

Ситуація на Запорізькому напрямку

За даними аналітиків ISW, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області як один із пріоритетних і зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.

Нещодавно в російських медіа поширили фейкову інформацію про нібито контроль над населеним пунктом Добропілля біля Гуляйполя.

У Генштабі ЗСУ спростували ці заяви, підкресливши, що населені пункти залишаються під контролем українських сил оборони.

Сьогодні стало відомо, що загарбники намагаються прорватися до центру Гуляйполя, а на околицях формують групи для закріплення позицій. За місто тривають запеклі бої.

