Буданов несподівано приїхав на передову: з'явилось відео
Начальник ГУР Кирило Буданов відвідав передові позиції на Запорізькому фронті. Візит став несподіванкою для спецпризначенців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.
Як зазначається, генерал-лейтенант прибув на передові позиції на Запорізькому фронті до бійців "Спецпідрозділу Тимура".
Під час перебування на місці виконання бойових завдань Буданов поспілкувався з офіцерами та солдатами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів і ворожу техніку.
Очільник ГУР перевірив умови роботи бійців та відзначив розвідників нагородами за професіоналізм і сміливість.
У розвідці наголосили, що прибуття Буданова стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР.
"Пам’ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків під час збройної боротьби за свободу України", - йдеться у повідомленні.
У ГУР також опублікували відео прибуття Буданова на передову.
Ситуація на Запорізькому напрямку
За даними аналітиків ISW, російські окупанти визначили напрямок Гуляйполя у Запорізькій області як один із пріоритетних і зосередили там сили щонайменше трьох армій та однієї дивізії.
Нещодавно в російських медіа поширили фейкову інформацію про нібито контроль над населеним пунктом Добропілля біля Гуляйполя.
У Генштабі ЗСУ спростували ці заяви, підкресливши, що населені пункти залишаються під контролем українських сил оборони.
Сьогодні стало відомо, що загарбники намагаються прорватися до центру Гуляйполя, а на околицях формують групи для закріплення позицій. За місто тривають запеклі бої.