Буданов несподівано приїхав на передову: з'явилось відео

Начальник ГУР Кирило Буданов відвідав передові позиції на Запорізькому фронті. Візит став несподіванкою для спецпризначенців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Як зазначається, генерал-лейтенант прибув на передові позиції на Запорізькому фронті до бійців "Спецпідрозділу Тимура".

Під час перебування на місці виконання бойових завдань Буданов поспілкувався з офіцерами та солдатами ГУР, які безпосередньо виявляють та знищують російських окупантів і ворожу техніку.

Очільник ГУР перевірив умови роботи бійців та відзначив розвідників нагородами за професіоналізм і сміливість.

У розвідці наголосили, що прибуття Буданова стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР.

"Пам’ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків під час збройної боротьби за свободу України", - йдеться у повідомленні.

У ГУР також опублікували відео прибуття Буданова на передову.