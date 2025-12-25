Буданов неожиданно приехал на передовую: появилось видео
Начальник ГУР Кирилл Буданов посетил передовые позиции на Запорожском фронте. Визит стал неожиданностью для спецназовцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.
Как отмечается, генерал-лейтенант прибыл на передовые позиции на Запорожском фронте к бойцам "Спецподразделения Тимура".
Во время пребывания на месте выполнения боевых задач Буданов пообщался с офицерами и солдатами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику.
Глава ГУР проверил условия работы бойцов и отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.
В разведке отметили, что прибытие Буданова стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР.
"Памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", - говорится в сообщении.
В ГУР также опубликовали видео прибытия Буданова на передовую.
Ситуация на Запорожском направлении
По данным аналитиков ISW, российские оккупанты определили направление Гуляйполя в Запорожской области как одно из приоритетных и сосредоточили там силы не менее трех армий и одной дивизии.
Недавно в российских медиа распространили фейковую информацию о якобы контроле над населенным пунктом Доброполье возле Гуляйполя.
В Генштабе ВСУ опровергли эти заявления, подчеркнув, что населенные пункты остаются под контролем украинских сил обороны.
Сегодня стало известно, что захватчики пытаются прорваться к центру Гуляйполя, а на окраинах формируют группы для закрепления позиций. За город продолжаются ожесточенные бои.