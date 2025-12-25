ua en ru
Война в Украине

Буданов неожиданно приехал на передовую: появилось видео

Четверг 25 декабря 2025 11:59
Буданов неожиданно приехал на передовую: появилось видео Фото: начальник ГУР Кирилл Буданов (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Начальник ГУР Кирилл Буданов посетил передовые позиции на Запорожском фронте. Визит стал неожиданностью для спецназовцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Как отмечается, генерал-лейтенант прибыл на передовые позиции на Запорожском фронте к бойцам "Спецподразделения Тимура".

Во время пребывания на месте выполнения боевых задач Буданов пообщался с офицерами и солдатами ГУР, которые непосредственно выявляют и уничтожают российских оккупантов и вражескую технику.

Глава ГУР проверил условия работы бойцов и отметил разведчиков наградами за профессионализм и смелость.

В разведке отметили, что прибытие Буданова стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР.

"Памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", - говорится в сообщении.

В ГУР также опубликовали видео прибытия Буданова на передовую.

Ситуация на Запорожском направлении

По данным аналитиков ISW, российские оккупанты определили направление Гуляйполя в Запорожской области как одно из приоритетных и сосредоточили там силы не менее трех армий и одной дивизии.

Недавно в российских медиа распространили фейковую информацию о якобы контроле над населенным пунктом Доброполье возле Гуляйполя.

В Генштабе ВСУ опровергли эти заявления, подчеркнув, что населенные пункты остаются под контролем украинских сил обороны.

Сегодня стало известно, что захватчики пытаются прорваться к центру Гуляйполя, а на окраинах формируют группы для закрепления позиций. За город продолжаются ожесточенные бои.

