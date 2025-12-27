Буданов назвав цілі РФ на 2026 рік: повна окупація Донбасу і Запорізької області

Мирний план США і "хотілки" Росії

Нагадаємо, що в листопаді США представили новий план щодо завершення війни в Україні. Документ відверто був вигідним Росії, оскільки в первинному варіанті вимагав багатьох поступок з боку України, включаючи території.

З цієї причини Україна, США і Європа протягом місяця доопрацьовували документ, щоб зробити його більш прийнятним для Києва. Таким чином, мирний план скоротився з 28 пунктів до 20, і в середу, 24 грудня, президент Володимир Зеленський повністю його озвучив.

На даний момент відомо, що сторонам вдалося узгодити більшість моментів, проте найважчим, як і раніше, залишається питання територій. Адже, як відомо, Росія вимагає виведення військ ЗСУ з Донбасу. Київ, у свою чергу, відкидає цю ідею.

Відзначимо, що завтра, 28 грудня, Зеленський проведе зустріч з президентом США Дональдом Трампом, щоб обговорити мирний план. Переговори пройдуть в резиденції Трампа у Флориді

Під час спілкування з пресою український лідер анонсував, що під час переговорів обов'язково підніме питання територій. Зокрема, буде обговорюватися Донбас і Запорізька АЕС.

Також ми писали, що на думку глави євродипломатії Кайї Каллас, якщо РФ отримає в рамках мирної угоди Донбас, тоді Росія точно продовжить захоплювати всю Україну.