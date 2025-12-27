Буданов назвал цели РФ на 2026 год: полная оккупация Донбасса и Запорожской области

Мирный план США и "хотелки" России

Напомним, что в ноябре США представили новый план по завершению войны в Украине. Документ откровенно был выгоден России, поскольку в первоначальном варианте требовал многих уступок со стороны Украины, включая территории.

По этой причине Украина, США и Европа в течение месяца дорабатывали документ, чтобы сделать его более приемлемым для Киева. Таким образом, мирный план сократился с 28 пунктов до 20, и в среду, 24 декабря, президент Владимир Зеленский полностью его озвучил.

На данный момент известно, что сторонам удалось согласовать большинство моментов, однако самым трудным по-прежнему остается вопрос территорий. Ведь, как известно, Россия требует вывода войск ВСУ с Донбасса. Киев, в свою очередь, отвергает эту идею.

Отметим, что завтра, 28 декабря, Зеленский проведет встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить мирный план. Переговоры пройдут в резиденции Трампа во Флориде

Во время общения с прессой украинский лидер анонсировал, что во время переговоров обязательно поднимет вопрос территорий. В частности, будет обсуждаться Донбасс и Запорожская АЭС.

Также мы писали, что по мнению главы евродипломатии Кайи Каллас, если РФ получит в рамках мирного соглашения Донбасс, тогда Россия точно продолжит захватывать всю Украину.