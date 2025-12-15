"Це не кінцева мета Путіна": Каллас застерегла від здачі Донбасу Росії

Якщо росіяни отримають Донбас в межах мирної угоди, то тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну.

Як повідомляє РБК-Україна , про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.

"Донбас - це не кінцева мета Путіна. Якщо вони отримають Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Якщо Україна піде (з Донбасу - ред.), то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні засвоювати її уроки. Для сталого миру не повинно бути жодного умиротворення агресора", - наголосила Каллас.

Коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, вона заявила, що "це не можуть бути папери чи обіцянки".

"Це мають бути реальні війська й можливості, щоб Україна могла захистити себе. Як я вже казала, за останні сто років Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі навіть по три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію, тому РФ не потрібні жодні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні всім іншим", - зазначила Каллас.

Головний дипломат ЄС назвала цей тиждень "дуже важливим" у вирішенні питання щодо фінансування України, й наголосила, що "на столі є кілька варіантів".

"Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів", - підкреслила Каллас.