"Це не кінцева мета Путіна": Каллас застерегла від здачі Донбасу Росії
Якщо росіяни отримають Донбас в межах мирної угоди, то тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну.
Як повідомляє РБК-Україна, про це високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила перед засіданням міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі.
"Донбас - це не кінцева мета Путіна. Якщо вони отримають Донбас, то фортеця впаде, і тоді вони точно продовжать захоплювати всю Україну. Якщо Україна піде (з Донбасу - ред.), то інші регіони також опиняться в небезпеці. Ми знаємо це з історії, і ми повинні засвоювати її уроки. Для сталого миру не повинно бути жодного умиротворення агресора", - наголосила Каллас.
Коментуючи потенційні гарантії безпеки для України, вона заявила, що "це не можуть бути папери чи обіцянки".
"Це мають бути реальні війська й можливості, щоб Україна могла захистити себе. Як я вже казала, за останні сто років Росія напала щонайменше на 19 країн, на деякі навіть по три-чотири рази. Жодна з цих країн ніколи не нападала на Росію, тому РФ не потрібні жодні гарантії безпеки. Гарантії безпеки потрібні всім іншим", - зазначила Каллас.
Головний дипломат ЄС назвала цей тиждень "дуже важливим" у вирішенні питання щодо фінансування України, й наголосила, що "на столі є кілька варіантів".
"Найбільш надійним варіантом є репараційна позика, і саме над цим ми працюємо. Ми ще не досягли мети, і це стає дедалі складніше, але ми працюємо. У нас ще є кілька днів", - підкреслила Каллас.
Демілітаризована зона на Донбасі
Нагадаємо, раніше французька газета Le Monde повідомила, що Україна нібито дала згоду на умови створення "демілітаризованої зони" за умови взаємного відведення військ. За даними видання, цю потенційну поступку з боку Києва також начебто підтримали європейські лідери як одну з основ можливого мирного врегулювання.
Водночас в Офісі президента України цю інформацію спростували.
Там наголосили, що радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі французьким журналістам не говорив про згоду України на такі умови. Йшлося лише про те, що в теорії можуть розглядатися різні безпекові моделі, однак усе залежить від конкретних параметрів, механізмів контролю та наявності чітких юридичних гарантій.
Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що ознайомився з усіма пропозиціями американської сторони, а фактично - і з російським баченням щодо території Донеччини.
За його словами, запропоновані підходи не відповідають національним інтересам України, проте діалог необхідно продовжувати для пошуку прийнятних рішень.
Президент також уточнив, що обговорюються різні варіанти відведення військ, зокрема симетричне віддалення на 5 або 10 кілометрів з обох сторін, а також запровадження міжнародного моніторингу, як це практикується в інших конфліктах.
Зеленський також зазначив, що справедливим і реалістичним варіантом припинення вогню в Україні може бути принцип "стоїмо там, де стоїмо". Мова про те, що сторони залишаються на нинішніх позиціях, а всі питання вирішуються дипломатичним шляхом.