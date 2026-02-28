Буданов назвав головний успіх РФ за зиму: він не територіальний

Буданов зазначив, що за підсумками зимової кампанії територіальні успіхи росіян є критично малими. Фактично - мізерними.

"Територіальні здобутки в них мізерні. Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх кампаній проти України, які вони проводили" - сказав він.

За словами Буданова, РФ змогла вплинути на суспільство іншим шляхом. Росіяни вчинили багато терактів проти критичної інфраструктури, певний прогрес в них є, наслідки зараз відчуває кожен українець.

Саме теракти проти інфраструктури, її знищення - головний успіх окупантів взимку. Проте чим тепліше ставатиме, тим менше цей фактор гратиме роль.

Також Буданов висміяв заяви РФ про нібито захоплення низки українських міст. Він нагадав про п'ятиразове російське "взяття Куп'янська" та брехню щодо окупації інших населених пунктів, зазначивши, що це просто пропаганда.

"Це просто факт. Але є ж теж факти, що ми все ж таки постійно боремося. Це теж факт. Ми не можемо цього не визнавати... Так, немає їхньої перемоги, але війна триває. Ситуація загрозлива, всі це розуміють", - додав він.