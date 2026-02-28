Буданов назвал главный успех РФ за зиму: он не территориальный

Буданов отметил, что по итогам зимней кампании территориальные успехи россиян являются критически малыми. Фактически - мизерными.

"Территориальные достижения у них мизерные. Пожалуй, наименьшие по сравнению со всеми другими периодами всех кампаний против Украины, которые они проводили", - сказал он.

По словам Буданова, РФ смогла повлиять на общество другим путем. Россияне совершили много терактов против критической инфраструктуры, определенный прогресс в них есть, последствия сейчас чувствует каждый украинец.

Именно теракты против инфраструктуры, ее уничтожение - главный успех оккупантов зимой. Однако чем теплее будет становиться, тем меньше этот фактор будет играть роль.

Также Буданов высмеял заявления РФ о якобы захвате ряда украинских городов. Он напомнил о пятикратном российском "взятии Купянска" и ложь об оккупации других населенных пунктов, отметив, что это просто пропаганда.

"Это просто факт. Но есть же тоже факты, что мы все же постоянно боремся. Это тоже факт. Мы не можем этого не признавать... Да, нет их победы, но война продолжается. Ситуация угрожающая, все это понимают", - добавил он.