Буданов може очолити українську делегацію на переговорах зі США, - ЗМІ

Переговори щодо мирного плану

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ опублікували мирний план США щодо завершення війни в Україні. Він складався з 28 пунктів, більшість з яких суперечать українським інтересам.

23 листопада у Женеві відбулися переговори української та американської делегацій щодо мирного плану США щодо завершення війни Росії проти України.

Після переговорів видання Financial Times повідомило, що документ був суттєво скорочений - замість 28 пунктів у ньому залишилося 19.

Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що план був скорочений до 22 пунктів.

Українська делегація за підсумками зустрічі повідомила про "спільне розуміння щодо ключових умов угоди" та зазначила, що візит президента Володимира Зеленського до США може відбутися "у найближчу можливу дату в листопаді" для подальших домовленостей із Трампом.

Вже колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що наприкінці цього тижня українська та американська делегації продовжать переговори щодо мирного плану США. Потрібно розвити та закріпити результати, яких вдалося досягти в Женеві.

Сьогодні стало відомо, що українська делегація вирушила до США для подальшого обговорення мирного плану.

Очікується, що делегація, до якої входять секретар РНБО України Рустем Умеров та перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером у Флориді.

Також Віткофф має очолити делегацію США на переговорах у Росії наступного тижня.

Раніше на переговори до США мав їхати Єрмак, який очолював українську делегацію. Однак вчора зранку НАБУ провело у нього обшуки у справі "Мідас" щодо корупційного скандалу в енергетиці. А вже ввечері Єрмак подав у відставку, яку прийняв президент Володимир Зеленський.

Глава держави заявив, що представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ.