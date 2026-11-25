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В Україні не виключають, що наступний раунд мирних переговорів пройде до Різдва. Є вірогідність участі в ньому і представників Європи.

Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на заході "Діалог заради єдності", передає кореспондентка РБК-Україна.

Нові мирні перемовини до Різдва На запитання журналістки, чи можлива зустріч у чотирьохсторонньому форматі між Україною, РФ, США та Європою до Різдва, Буданов відповів оптимістично. "Робоча зустріч, маєте на увазі? Ну, я сподіваюсь на це", - каже він. Також Буданов зазначив, що незабаром буде ясно, чи допустить Путін європейців фізично за стіл перемовин.



"Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично", - зауважив він.



На запитання, чи будуть спершу присутні на перемовинах радники, керівник ОП зазначив наступне:



"Побачимо. Тут питання не в тому - хто, а питання, по яких питаннях", - повідомив він.