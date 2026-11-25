Буданов допустив мирні переговори з РФ за участі європейців до Різдва
В Україні не виключають, що наступний раунд мирних переговорів пройде до Різдва. Є вірогідність участі в ньому і представників Європи.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на заході "Діалог заради єдності", передає кореспондентка РБК-Україна.
Нові мирні перемовини до Різдва
На запитання журналістки, чи можлива зустріч у чотирьохсторонньому форматі між Україною, РФ, США та Європою до Різдва, Буданов відповів оптимістично.
"Робоча зустріч, маєте на увазі? Ну, я сподіваюсь на це", - каже він.
Також Буданов зазначив, що незабаром буде ясно, чи допустить Путін європейців фізично за стіл перемовин.
"Час покаже, я думаю, що в певному форматі це реалістично", - зауважив він.
На запитання, чи будуть спершу присутні на перемовинах радники, керівник ОП зазначив наступне:
"Побачимо. Тут питання не в тому - хто, а питання, по яких питаннях", - повідомив він.
Раніше РБК-Україна писало, що Буданов заявив: обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися до Різдва. Українці можуть повернутись додому вже у кінці листопада чи на початку грудня.
На питання про те, з яких територій повернуться люди, керівник ОП відповів, що йдеться про Запорізьку і Херсонську області.
Крім того, пріоритети України щодо позиції на мирних переговорах залишаються незмінними. Це припинення вогню, формування архітектури безпеки і обмін полоненими, зауважив Буданов.
Також Буданов не розкрив, чи досі Росія вимагає від України вийти з Донбасу. Він пояснив, що саме має значення.