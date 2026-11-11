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Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі: пріоритети України залишаються незмінними

18:40 11.11.2026 Ср
1 хв
aimg Олена Бджола
Буданов підбив підсумки переговорів в Абу-Дабі: пріоритети України залишаються незмінними Фото: Сергій Кислиця, Кирило Буданов і Рустем Умєров (Пресслужба СЗР)
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Пріоритети України щодо позиції на мирних переговорах залишаються незмінними. Це припинення вогню, формування архітектури безпеки і обмін полоненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Кирила Буданова у Telegram.

Результати Абу-Дабі

За словами Буданова, головні завдання України:

  • якнайшвидше досягти справедливого та стійкого миру,
  • зберегти життя українців,
  • гарантувати безпеку країни.

"Протягом двох днів в Абу-Дабі українська делегація працювала над пошуком шляхів завершення війни", - каже він.

Буданов зазначив, що переговори були непростими, проте позиція України залишається незмінною: необхідно зупинити війну та сформувати дієву архітектуру безпеки, яка гарантуватиме стійкість миру й унеможливить повторення агресії РФ.

На думку Буданова, Україна має суттєвий результат у питанні повернення полонених і це - безумовний пріоритет.

Раніше РБК-Україна писало, що Буданов не розкрив, чи досі Росія вимагає від України вийти з Донбасу. Він пояснив, що саме має значення.

Питання пролунало після другого дня переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі.

Крім того, Росія заявила про домовленість щодо великого обміну полоненими. За словами голови російської делегації Володимира Мединського, деталі оприлюднять пізніше.

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