Чи наполягає Росія на виході українських військ з Донбасу: що сказав Буданов

Керівник Офісу президента Кирило Буданов не розкрив, чи досі Росія вимагає від України вийти з Донбасу. Він пояснив, що саме має значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова на пресконференції.

Питання пролунало після другого дня переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Журналісти поцікавилися, чи досі росіяни наполягають на виході України з Донбасу.

"Дивіться, питання, які піднімаються під час перемовин, - це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено", - відповів Буданов.

Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви 12 листопада на зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.

Після цього вони проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія заявила про домовленість щодо великого обміну полоненими.

За словами голови російської делегації Володимира Мединського, деталі оприлюднять пізніше.