Чи наполягає Росія на виході українських військ з Донбасу: що сказав Буданов
Керівник Офісу президента Кирило Буданов не розкрив, чи досі Росія вимагає від України вийти з Донбасу. Він пояснив, що саме має значення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Буданова на пресконференції.
Питання пролунало після другого дня переговорів України, США та Росії в Абу-Дабі. Журналісти поцікавилися, чи досі росіяни наполягають на виході України з Донбасу.
"Дивіться, питання, які піднімаються під час перемовин, - це питання перемовин. Важливий тільки результат. Коли ми його досягнемо, про це буде публічно оголошено", - відповів Буданов.
Нагадаємо, спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушать до Москви 12 листопада на зустріч з главою Кремля Володимиром Путіним.
Після цього вони проведуть переговори з президентом України Володимиром Зеленським.
Як повідомляло РБК-Україна, Росія заявила про домовленість щодо великого обміну полоненими.
За словами голови російської делегації Володимира Мединського, деталі оприлюднять пізніше.
Також ми писали, що, за даними The Telegraph, Київ відхилив нову пропозицію США щодо кордонів.
Вона дозволила б Росії заявити про повний контроль над лінією фронту на Донбасі без передачі міст, які тримають Сили оборони.