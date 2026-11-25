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В Украине не исключают, что следующий раунд мирных переговоров пройдет до Рождества. Имеется вероятность участия в нем и представителей Европы.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов на мероприятии "Диалог ради единства", передает корреспондент РБК-Украина.

Новые мирные переговоры к Рождеству На вопрос журналистки, возможна ли встреча в четырехстороннем формате между Украиной, РФ, США и Европой до Рождества, Буданов ответил оптимистично. "Рабочая встреча, имеете в виду? Ну, я надеюсь на это", - говорит он. Также Буданов отметил, что в скором времени будет ясно, допустит ли Путин европейцев физически за стол переговоров.



"Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реалистично", - заметил он.



На вопрос, будут ли сперва присутствовать на переговорах советники, руководитель ОП ответил следующее:



"Увидим. Здесь вопрос не в том - кто, а вопрос, по каким вопросам", - сообщил он.