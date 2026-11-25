Великий обмін полоненими України та РФ буде поетапним: Буданов назвав терміни
Обмін полоненими між Україною та Росією може відбутися до Різдва. Ба більше, українці можуть повернутись додому вже у кінці листопада чи на початку грудня.
Про це заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов на заході "Діалог заради єдності", передає кореспондентка РБК-Україна.
Він відповів на питання про те, чи можуть відбутись до Різдва гуманітарні місії - зокрема, обмін, виведення людей, як це було в Олешках.
"Працюємо над цим, особисто цим займаюся. Я думаю, що ми дійдемо до того, що до завершення цього року зможемо повернути ще людей. Як цивільних, так і військовополонених", - сказав він.
На питання про те, з яких територій повернуться люди, Буданов відповів, що йдеться про Запорізьку і Херсонську області.
Обмін полоненими в кілька етапів
Керівник ОП розповів і про те, як рухається процес щодо великого обміну полоненими.
"Дивіться, моя особиста думка, як людина, яка в цьому процесі глибоко, ми проведемо це все, але проведемо в кілька етапів. Тисяча по кілька сотень. Кілька етапів. Бо зробити це за один день навряд чи буде",
Буданов розповів, що останній раз спілкувався з російською стороною щодо цього питання сьогодні. Він заявив, що є "певні утикання" через те, кого хочуть чи не хочуть віддавати, але додав, що "ми це вже проходили багато років".
Він також підкреслив, що перший етап має відбутися значно раніше Різдва.
"Кінець листопада, початок грудня, це більш-менш реальні дати, коли перші військовополонені мають повертатися", - повідомив Буданов.
Нагадаємо, Україна визначила пріоритетні категорії військовополонених, які мають повернутися додому під час наступного обміну з Росією. Насамперед ідеться про тяжкохворих, жінок і тих, хто найдовше перебуває в полоні.
Крім того, наступний обмін між Україною та РФ може стати найбільшим за весь час повномасштабної війни. Очікується, що в його межах додому повернуться щонайменше 1000 українців.
РБК-Україна також писало, що у Кремлі підтвердили підготовку нового обміну полоненими між Україною та Росією. Наразі процес перебуває на стадії узгодження між спецслужбами.