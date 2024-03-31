UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Буданов допускає, що Росія може продовжити обстріли енергетики

Фото: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Росія може продовжити обстріли енергетики України. Пауза в атаках дозволила ворогу накопичити ресурси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.

"Ми постійно відстежуємо темпи виробництва, накопичення і т.д. Скільки у них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони більше року не завдавали ударів по енергетиці, дозволило певним чином їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили, щоб продовжувати свою роботу", - вважає Буданов.

За словами керівника ГУР, темпи виробництва ракет у Росії не змінилися. Ворог продовжує поповнювати арсенал.

"Ми з вами говоримо про ракети оперативно-тактичного рівня. Там цифри зовсім інші, там не 100 ракет (виробляться щомісяця, - ред.), але цифра значна", - заявив розвідник.

Додамо, раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що росіяни щомісяця можуть виготовляти 60-100 різних типів. 

Що відомо про російську ракету "Циркон", відмінності від "Онікса" і до чого тут "Бастіон" - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.

 

Росія атакувала Україні 31 березня

Росіяни цієї ночі випустили по Україні 14 крилатих ракет зі стратегічної авіації, балістичну ракету "Іскандер" та ще одну Х-59. Сили ППО збили дев'ять ракет типу Х-101/Х-555 та дев'ять "Шахедів".

В Одеській області через падіння уламків збитого дрона горів енергетичний об'єкт. В Одесі та Одеському районі були відключення світла, виникли проблеми з водою у частині міста.

У Львівській області був атакований об'єкт критичної інфраструктури. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Детальніше про наслідки нічної атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяГоловне управління розвідкиКирило БудановГУРВійна в УкраїніВійна Росії проти України