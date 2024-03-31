Буданов допускає, що Росія може продовжити обстріли енергетики

Росія може продовжити обстріли енергетики України. Пауза в атаках дозволила ворогу накопичити ресурси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова в ефірі телемарафону.
"Ми постійно відстежуємо темпи виробництва, накопичення і т.д. Скільки у них ракет, нам достовірно відомо. Те, що вони більше року не завдавали ударів по енергетиці, дозволило певним чином їм накопичити певну кількість озброєння. На жаль, у ворога є зараз сили, щоб продовжувати свою роботу", - вважає Буданов.
За словами керівника ГУР, темпи виробництва ракет у Росії не змінилися. Ворог продовжує поповнювати арсенал.
"Ми з вами говоримо про ракети оперативно-тактичного рівня. Там цифри зовсім інші, там не 100 ракет (виробляться щомісяця, - ред.), але цифра значна", - заявив розвідник.
Додамо, раніше Головне управління розвідки Міноборони повідомляло, що росіяни щомісяця можуть виготовляти 60-100 різних типів.
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