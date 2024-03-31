Буданов допускает, что Россия может продолжить обстрелы энергетики

"Мы постоянно отслеживаем темпы производства, накопления и т.д. Сколько у них ракет, нам достоверно известно. То, что они больше года не наносили ударов по энергетике, позволило им накопить определенное количество вооружения. К сожалению, у врага есть сейчас силы, чтобы продолжать свою работу ", - считает Буданов.

По словам руководителя ГУР, темпы производства ракет в России не изменились. Враг продолжает пополнять арсенал.

"Мы с вами говорим о ракетах оперативно-тактического уровня. Там цифры совсем другие, там не 100 ракет (производятся ежемесячно, - ред.), но цифра значительная", - заявил разведчик.

Добавим, ранее Главное управление разведки Минобороны сообщало, что россияне ежемесячно могут производить 60-100 разных типов.

Что известно о российской ракете "Циркон", отличиях от "Оникса" и при чем здесь "Бастион" - узнайте в материале РБК-Украина.