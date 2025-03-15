Будь-який мирний план для України має включати США, - прем'єр Британії

Нагадаємо, що вчора радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції відвідають США. Вони вирушили до Вашингтона для переговорів з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем.

Зауважимо, днями стало відомо, що Британія була залучена до процесу розроблення американської ініціативи про припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів.

РБК-Україна писало, що 11 березня українська та американська делегації обговорили ініціативу США про припинення вогню з Росією. У підсумку Київ її підтримав.

Як зазначав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, такий крок може почати шлях до завершення війни.

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