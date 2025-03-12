Британія допомогла Україні та США узгодити 30-денне припинення вогню, - BBC
Британія була залучена до процесу розроблення американської ініціативи про припинення вогню між Україною і Росією на 30 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
За даними джерел видання в уряді Британії, протягом останнього тижня в Європі під керівництвом прем'єра Британії Кіра Стармера докладали зусиль, щоб налагодити відносини між Україною і США.
Співрозмовники BBC зазначають, що минулого тижня радник прем'єра Британії з нацбезпеки Джонатан Пауелл разом з американським колегою Майком Волцем, а також німецькими та французькими чиновниками розробляв план про припинення вогню між Україною і Росією.
При цьому на вихідних Пауелл відвідував Київ, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським і допомогти скласти пропозицію, яка включає тимчасове перемир'я, обмін полоненими, повернення депортованих українських дітей.
Європейські чиновники хотіли домогтися, щоб тепер Росія опинилася в центрі уваги.
Припинення вогню
Нагадаємо, українська та американська делегації вчора, 11 березня, обговорювали ініціативу США про припинення вогню з Росією. У підсумку Київ її підтримав.
Як зазначав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, такий крок може почати шлях до завершення війни.
Водночас український чиновник запевняв, що про замороження конфлікту не йдеться.
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