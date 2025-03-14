Радники Шольца, Макрона і Стармера терміново вирушили до США, - Welt
Радники з нацбезпеки Німеччини, Британії та Франції відвідають США. Вони вирушили до Вашингтона для переговорів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Welt.
За даними джерел видання, радник з нацбезпеки канцлера Німеччини Єнс Плетнер сьогодні, 14 березня, терміново вирушив до Вашингтона на переговори. Разом з британським колегою Джонатаном Пауеллом і французьким колегою Еммануелем Бонном він зустрінеться з радником президента США з нацбезпеки Майком Волцем.
Welt пише, що така поїздка, яку було організовано в найкоротші терміни, відбувається в критичний момент переговорів про припинення вогню між Україною і Росією.
Припинення вогню
Нагадаємо, вчора, 13 березня, спецпредставник президента США з Близького Сходу Стів Віткофф провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Сторони обговорювали ідею США про припинення вогню між Україною і РФ.
Президент США Дональд Трамп за підсумками зустрічі написав про "хороші шанси" завершити жахливу війну Росії проти України.
Варто зауважити, що Росія, на відміну від України, поки не погоджується на 30-денне перемир'я. Російський диктатор Володимир Путін виступає проти безумовного припинення вогню.
Президент України Володимир Зеленський зазначав, що Росія хоче продовжувати війну, але Путін не буде прямо говорити про це Трампу.
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