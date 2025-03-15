Любой мирный план для Украины должен включать США, - премьер Британии

Напомним, что вчера советники по нацбезопасности Германии, Британии и Франции посетят США. Они отправились в Вашингтон для переговоров с советником президента США по нацбезопасности Майком Волком.

Заметим, на днях стало известно, что Британия была привлечена к процессу разработки американской инициативы о прекращении огня между Украиной и Россией на 30 дней.

РБК-Украина писало, что 11 марта украинская и американская делегации обсудили инициативу США о прекращении огня с Россией. В итоге Киев ее поддержал.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, такой шаг может начать путь к завершению войны.

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