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Любой мирный план для Украины должен включать США, - премьер Британии

Фото: премьер-министр Британии Кир Стармер (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Любой мирный план для Украины должен включать сотрудничество с США. Лондон ведет с Вашингтоном ежедневные консультации по этому поводу.

Об этом заявил премьер-министр Британии Кир Стармер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Премьер-министр Великобритании отметил, что любые планы по Украине в случае прекращения огня с Россией должны предусматривать сотрудничество с Соединенными Штатами.

Именно такой ответ Стармер дал на вопрос, продолжает ли добиваться гарантий безопасности от Вашингтона.

"Позиция по США не изменилась. Я четко дал понять, что это должно быть сделано в сотрудничестве с Соединенными Штатами... Мы ежедневно общаемся с США", - заявил Стармер.

Напомним, что вчера советники по нацбезопасности Германии, Британии и Франции посетят США. Они отправились в Вашингтон для переговоров с советником президента США по нацбезопасности Майком Волком.

Заметим, на днях стало известно, что Британия была привлечена к процессу разработки американской инициативы о прекращении огня между Украиной и Россией на 30 дней.

РБК-Украина писало, что 11 марта украинская и американская делегации обсудили инициативу США о прекращении огня с Россией. В итоге Киев ее поддержал.

Как отмечал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, такой шаг может начать путь к завершению войны.

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