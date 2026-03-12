"Пожалуйста, не ездите на авто": в Дании сделали тревожное заявление из-за цен на нефть
Из-за резкого роста цен на нефть на фоне войны между США и Ираном, в Дании призвали граждан максимально сократить потребление энергии и отказаться от необязательных поездок на автомобилях.
Об этом заявил министр климата, энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагард, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
По словам министра, ситуация на Ближнем Востоке заставляет страну уже сейчас использовать собственные нефтяные резервы. Поскольку конца конфликта пока не видно, Аагард обратился к датчанам с просьбой пересмотреть свои бытовые привычки.
"Датчане должны, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, если есть какое-то потребление энергии, без которого можно обойтись, если поездка на автомобиле не является необходимой, то не ездите на авто. Не ездите на нем", - подчеркнул он.
Министр пояснил, что экономия будет иметь два положительных эффекта, которые почувствуют как граждане, так и правительство. Поэтому экономить необходимо.
"Во-первых, это скажется на личных кошельках, а во-вторых, это поможет растянуть наши резервы, чтобы их хватило на дольше", - резюмировал он.
Дания не единственная страна, где звучат подобные предупреждения. Аналогичные призывы распространяются по миру. В частности, в Великобритании автомобильные ассоциации уже советуют водителям избегать "несущественных поездок" и переходить на более экономный стиль вождения, чтобы минимизировать расход топлива.
Отметим, сейчас мировой рынок нефти переживает историческое потрясение из-за масштабной войны на Ближнем Востоке. Из-за остановки движения танкеров и атаки на инфраструктуру добыча нефти в регионе сократилась на миллионы баррелей, что спровоцировало скачок цен.
В целом цены на нефть превысили отметку в 100 долларов за баррель сразу после начала масштабных боевых действий на Ближнем Востоке. Затем они начали немного снижаться - сейчас нефть Brent торгуется примерно по 96 долларов за баррель.
Международное энергетическое агентство предложило высвободить крупнейшие в истории запасы нефти из резерва, чтобы противодействовать резкому росту цен на нефть.