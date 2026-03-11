МЕА пропонує взяти з резерву понад сотню млн барелів нафти для стабілізації цін, - WSJ
Міжнародне енергетичне агентство (МЕО) запропонувало вивільнити найбільші в історії запаси нафти з резерву, щоб протидіяти різкому зростанню цін на нафту, що було спричинено війною США та Ізраїлю проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами джерел, таку ідею запропонували 10 березня на екстреній нараді представників енергетичних відомств 32 країн-членів МЕА.
Очікується, що країни ухвалять рішення щодо цієї пропозиції вже сьогодні, у середу. Її ухвалять, якщо ніхто не висловить заперечень. Але навіть якщо хоча б одна країна буде проти, реалізація плану відкладеться.
Пропозиція МЕА покликана протидіяти масштабним збоям, які викликані майже повною блокадою Ормузької протоки. Того самого водного шляху, через який щодня до війни проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти. Через це з моменту початку операції США ціни на нафту злетіли на цілих 40%, перевищивши позначку в 100%.
Для того, щоб розв'язати цю проблему, МЕА пропонує взяти з резервів понад 182 млн барелів нафти, що більше, ніж країни випустили на ринок у 2022 році, коли Росія почала повномасштабну війну проти України.
Трамп завдав удару самому собі
Нагадаємо, днями агентство Reuters написало, що президент США Дональд Трамп розглядає кілька варіантів, як стримувати ціни на нафту. Ці плани, зокрема, пов'язані з побоюваннями Білого дому, що подорожчання зашкодить бізнесу в США і вплине на довибори до Конгресу США.
Також згідно з Reuters, у Трампа розглядають можливість пом'якшення нафтових санкцій проти Росії.
Крім цього CNN писало, що адміністрація Трампа в паніці від зростання цін на нафту. Чиновники були готові до таких подій на кілька днів, але масштаби і підсумковий результат застали їх зненацька.
На цьому тлі джерела WSJ розповіли, що деякі радники Трампа почали його закликали шукати план виходу з війни і припиняти її.