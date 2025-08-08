ua en ru
Рятувальна операція у Бучі: вівчарка потрапила в пастку через вибухи

Україна, П'ятниця 08 серпня 2025 12:53
Рятувальна операція у Бучі: вівчарка потрапила в пастку через вибухи Фото: рятувальники вночі врятували собаку в Бучі (facebook com Сергій Крук)
Автор: РБК-Україна

В Бучі німецька вівчарка злякалась нічних вибухів і в метушні провалилась у підвальне приміщення. Тварина впала на глибину близько 1,5 метра.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС Київщини в Telegram.

"Сьогодні о 04:11 у Бучі на вулиці Ярослава Мудрого рятувальники 35-ї ДПРЧ підняли з насосної ями налякану вибухами вівчарку", - йдеться у повідомленні пресс-служби.

За словами власниці, через вибухи собака злякалася, побігла за нею та випадково опинилася в пастці. Вівчарку витягнули з ями за допомогою мотузки та одразу передали господарці.

"Ця історія нагадує: під час небезпеки страждають не лише люди, а й наші улюбленці. Бережіть себе та тих, кого приручили", - додали в ДСНС.

Атака на Бучу в ніч на 8 серпня

Місто зазнало значних руйнувань внаслідок нічного обстрілу ворогом. Про це повідомили в міськраді. В результаті сьогоднішньої атаки пошкоджено близько двох десятків приватних будинків та будівлю дитячого садка. Йдеться про розтрощені вікна, вибиті двері, зламані паркани і уламки на підлозі. Попри масштаб руйнувань обійшлося без жертв.

Також місцева влада повідомила, що внаслідок атаки Бучі постраждало зокрема житло зоозахисниці Яни Войцехівської. Вона згадує, що діяла за лічені секунди:

"Схопила собаку, посадила котів у переноску, на льоту зловила ще двох папуг", - розповідає жінка.

У Яни вдома мешкає чимало тварин. Усі вони залишилися живими, окрім кількох хом’ячків, яких, на жаль, врятувати не вдалося.

Нині на місці працюють усі необхідні служби - фіксують наслідки та допомагають мешканцям. Жителі оговтуються після пережитого й починають відновлювати зруйноване, говорять у міськраді.

Як повідомлялось, російська армія у ніч на 8 серпня дронами атакувала Бучанський район Київської області. Поки відомо про кількох постраждалих.

Пізно ввечері 7 серпня росіяни запустили декілька груп ударних дронів з різних напрямків.

