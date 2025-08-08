ua en ru
Спасательная операция в Буче: овчарка попала в ловушку из-за взрывов

Украина, Пятница 08 августа 2025 12:53
Спасательная операция в Буче: овчарка попала в ловушку из-за взрывов Фото: спасатели ночью спасли собаку в Буче (facebook com Сергей Крук)
Автор: РБК-Украина

В Буче немецкая овчарка испугалась ночных взрывов и в суматохе провалилась в подвальное помещение. Животное упало на глубину около 1,5 метра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Киевщины в Telegram.

"Сегодня в 04:11 в Буче на улице Ярослава Мудрого спасатели 35-й ГПСЧ подняли из насосной ямы напуганную взрывами овчарку", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам владелицы, из-за взрывов собака испугалась, побежала за ней и случайно оказалась в ловушке. Овчарку вытащили из ямы с помощью веревки и сразу передали хозяйке.

"Эта история напоминает: во время опасности страдают не только люди, но и наши любимцы. Берегите себя и тех, кого приручили", - добавили в ГСЧС.

Атака на Бучу в ночь на 8 августа

Город претерпел значительные разрушения в результате ночного обстрела врагом. Об этом сообщили в горсовете. В результате сегодняшней атаки повреждено около двух десятков частных домов и здание детского сада. Речь идет о разбитых окнах, выбитых дверях, сломанных заборах и обломках на полу. Несмотря на масштаб разрушений обошлось без жертв.

Также местные власти сообщили, что в результате атаки Бучи пострадало в частности жилье зоозащитницы Яны Войцехивской. Она вспоминает, что действовала за считанные секунды:

"Схватила собаку, посадила котов в переноску, на лету поймала еще двух попугаев", - рассказывает женщина.

У Яны дома живет немало животных. Все они остались живы, кроме нескольких хомячков, которых, к сожалению, спасти не удалось.

Сейчас на месте работают все необходимые службы - фиксируют последствия и помогают жителям. Люди приходят в себя после пережитого и начинают восстанавливать разрушенное, говорят в горсовете.

Как сообщалось, российская армия в ночь на 8 августа дронами атаковала Бучанский район Киевской области. Пока известно о нескольких пострадавших.

Поздно вечером 7 августа русские запустили несколько групп ударных дронов с разных направлений.

