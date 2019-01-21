Есть основания для продления контракта на транзит газа через Украину, - Новак

Фото: Александр Новак (minenergo gov ru)

Новак заявил, что Украина должна предоставить четкие правила по работе своей газотранспортной системы

"Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные споры, чтобы продолжить обсуждение деталей транзита газа после 2019 года. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак по результатам второго раунда газовых переговоров (Украина-Еврокомиссия-Россия), передает корреспондент РБК-Украина.

"Украина должна предоставить четкие правила по работе своей газотранспортной системы для договоренности по транзиту газа после 2019 года", - заявил он.

При этом министр отметил, что на сегодняшний день есть все основания говорить о продлении действующего контракта на транзит газа через Украину.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович заявлял, что Еврокомиссия заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом" по украинской ГТС.

В ходе встречи при участии министра иностранных дел Украины Павла Климкина, министра энергетики РФ Александра Новака, и руководителей "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева и "Газпрома" Алексея Миллера, европейская сторона внесла свое предложение, "над которым должны подумать участники переговоров".

"Это предложение касается трех ключевых параметров: срока контракта, объемов поставки и тарифов на транзит. Мы также обсуждали перспективу участия европейских компаний в модернизации украинской ГТС и безопасность поставок газа", - заявил он, отказавшись назвать конкретные цифры.

Марош Шефчович также заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится в мае.

Также председатель правления российской компании "Газпром" Алексей Миллер по результатам второго раунда газовых переговоров (Украина-Еврокомиссия-Россия), предлагал продлить контракты с НАК "Нафтогаз Украины" после 2019 года без консультаций.

Напомним, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что НАК "Нафтогаз Украины" имеет высокие шансы отсудить у "Газпрома" 12 млрд долларов в случае прекращения транзита после 2019 года.