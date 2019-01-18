Коболев: без нового контракта "Газпром" с 2020 года может приостановить транзит газа

Фото: Андрей Коболев (УНИАН)

Ранее в НАК заявляли, что постараются сохранить транзит на переговорах с Россией

Председатель НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев не исключил возможности того, что с 2020 года российский "Газпром" без нового контракта может приостановить транзит газа через Украину. Об этом Коболев сказал сегодня, 18 января, на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

"Да, не исключаем возможности того, что с 1 января 2020 года "Газпром", не имея нового контракта, может приостановить транзит", - сообщил Коболев, отвечая на вопрос журналиста.

Напомним, ранее Коболев заявлял, что Украина на переговорах с Россией будет пытаться сохранить транзит по своей территории после 2019 года.

Как писало РБК-Украина, 21 января в Брюсселе (Бельгия) должны состояться трехсторонние газовые переговоры при участии Украины, Европейской комиссии и России.

Ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак заявлял о готовности РФ к "конструктивному диалогу" по газу с Украиной. Вместе с тем, Новак не назвал предложения РФ относительно объемов транзита газа.

Как известно, срок действия контракта на транзит российского газа в ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года.