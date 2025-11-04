В Брюсселе останавливали работу аэропорта из-за появления неизвестного дрона
Вечером вторника, 4 ноября, авиасообщение в аэропорту Брюсселя было остановлено из соображений безопасности после появления неизвестного дрона. Остановка полетов длилась около часа, после чего рейсы были возобновлены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTBF.
Около 20:00 в Skeyes (управление воздушных путей) поступило сообщение о неизвестном дроне в воздушном пространстве над аэропортом Брюсселя.
"Из соображений безопасности все воздушное движение было временно остановлено", - сообщил представитель Skeyes Курт Вервиллиген.
Отмечается, что при появлении дрона стандартная процедура предусматривает приостановление полетов минимум на 30 минут. В течение этого времени проводятся необходимые проверки и устанавливается, есть ли еще какие-то летательные аппараты над аэропортом.
Сначала было объявлено о перенаправлении рейсов в аэропорт Льежа, но потом и этот аэропорт сообщил о наличии дронов поблизости. Тогда рейсы из обоих аэропортов были перенаправлены в Маастрихт и Кельн.
"Пока нет никаких оснований устанавливать связь между выявленными фактами в Брюсселе и Льеже", - сообщили в Skeyes.
Полеты из этих двух аэропортов возобновились вскоре после 21:00.
Дроны в воздушном пространстве Бельгии
Напомним, в ночь на 1 ноября над бельгийской авиабазой Кляйне-Брогель в городе Пер, где хранится американское ядерное оружие, заметили дроны. На место происшествия приехала полиция, однако ничего не обнаружила.
Позже министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что неизвестные дроны шпионили за истребителями и боеприпасами. Он прямо не обвинял в этом Россию, однако намекнул, что других виновников нарушения воздушного пространства Бельгии не видит.
Франкен подчеркнул, что сейчас идет "действительно война дронов", и добавил, что министерство обороны Бельгии должно к этому подготовиться.