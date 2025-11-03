У Брюсселі відбудеться "саміт розширення" ЄС: говоритимуть про майбутнє України

Обговорення новаторських перспектив європейської інтеграції відбудеться під час першого в своєму роді телевізійного прямого ефіру.

Зазначається, що голова Європейської ради Антоніу Кошта підтвердив свою участь.

"Саміт збере разом президента України Володимира Зеленського, його колег з Молдови та Сербії - Маю Санду та Александара Вучича", - пише видання.

Також очікується присутність трьох прем'єр-міністрів, які представляють Західні Балкани: Еді Раму з Албанії, Мілойко Спаїча з Чорногорії та Крістіана Мікоскі з Північної Македонії. Йдеться і про участь європейського комісара з питань розширення Марту Кос.

При цьому наразі невідомо, в якому форматі очікується участь лідерів європейських країн.