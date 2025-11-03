RU

В Брюсселе состоится "саммит расширения" ЕС: будут говорить о будущем Украины

Фото: лидеры стран ЕС и стран-кандидатов на вступление обсудят процесс евроинтеграции (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Во вторник, 4 ноября, в Брюсселе состоится "саммит расширения", где лидеры стран-членов и стран-кандидатов на вступление обсудят евроинтеграцию. На нем ожидается и выступление украинского лидера Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Обсуждение новаторских перспектив европейской интеграции состоится во время первого в своем роде телевизионного прямого эфира.

Отмечается, что председатель Европейского совета Антониу Кошта подтвердил свое участие.

"Саммит соберет вместе президента Украины Владимира Зеленского, его коллег из Молдовы и Сербии - Майю Санду и Александара Вучича", - пишет издание.

Также ожидается присутствие трех премьер-министров, представляющих Западные Балканы: Эди Раму из Албании, Милойко Спаича из Черногории и Кристиана Микоски из Северной Македонии. Речь идет и об участии европейского комиссара по вопросам расширения Марту Кос.

При этом пока неизвестно, в каком формате ожидается участие лидеров европейских стран.

 

Вступление Украины в ЕС

Напомним, во вторник, 4 ноября, Европейская комиссия представит отчет о прогрессе Украины. Ожидается, что рейтинг Киева получит оценку "в основном положительно".

Отметим, Евросоюз до сих пор не может официально начать переговоры о вступлении Украины из-за позиции Будапешта. Старт переговорного процесса невозможен вследствие наложения Венгрией вето.

В ответ Литва предложила начать технические переговоры на уровне 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии.

Президент Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что процесс евроинтеграции Украины должен продолжаться, несмотря на сопротивление Будапешта.

