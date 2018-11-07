Брюссель поддерживает переговоры о членстве Турции в Евросоюзе

Фото: флаг Турции и ЕС (publicdomainpictures.net)

В Еврокомиссии выступают за продолжение переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС

В Европейском союзе (ЕС) высказались в поддержку переговоров о членстве Турции в ЕС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое агентство "Анадолу".

"Официальная позиция Еврокомиссии заключается в продолжении переговорного процесса о вступлении Турции в ЕС", - сказала представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

При этом представитель Еврокомиссии напомнила о саммите ЕС-Турция, который состоялся в болгарском городе Варна 26 марта. На саммите председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава Европейского совета Дональд Туск подчеркнули важность добрососедских отношений и процесса реформ. В этом контексте предполагается держать открытыми каналы связи с Турцией и продолжить переговоры о ее членстве в ЕС.

Напомним, ранее Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоганнес Хан считает, что Евросоюзу и Турции надо пойти новым путем и прекратить переговоры о вступлении.

По его словам, в ближайшее время перспективы членства Турции в Европейском союзе не выглядят реалистично. И этому свидетельствуют настроения лидеров многих стран-членов ЕС.

Отметим, что процесс переговоров по вступлению Турции в Евросоюз затормозился в 2016 году. Тогда после попытки государственного переворота в стране значительно ухудшилось состояние соблюдения прав человека и свободы прессы.