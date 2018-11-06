Хан считает, что переговоры с Турцией о членстве в ЕС лучше прекратить

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Еврокомиссар считает, что стороны должны сконцентрироваться на стратегическом партнерстве

Еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоганнес Хан считает, что Евросоюзу и Турции надо пойти новым путем и прекратить переговоры о вступлении. Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

По его словам, в ближайшее время перспективы членства Турции в Европейском союзе не выглядят реалистично. И этому свидетельствуют настроения лидеров многих стран-членов ЕС.

"Я считаю, что Турции и ЕС лучше обеспечить четкий баланс в плане взаимной справедливости. Мы должны сосредоточиться на реалистичных целях, в частности, на стратегическом сотрудничестве", - подчеркнул Хан.

Отметим, что процесс переговоров по вступлению Турции в Евросоюз затормозился в 2016 году. Тогда после попытки государственного переворота в стране значительно ухудшилось состояние соблюдения прав человека и свободы прессы.

В июне стороны приостановили процесс соответствующих переговоров.

Как сообщало РБК-Украина, в октябре официальные переговоры по вступлению в НАТО начала Македония. Переговоры охватили политические, военные и юридические вопросы членства.