Брюссель підтримує переговори про членство Туреччини в Євросоюзі

Фото: прапор Туреччини і ЄС (publicdomainpictures.net)

У Єврокомісії виступають за продовження переговорного процесу про вступ Туреччини в ЄС

В Європейському союзі (ЄС) висловилися на підтримку переговорів про членство Туреччини в ЄС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".

"Офіційна позиція Єврокомісії полягає в продовженні переговорного процесу про вступ Туреччини в ЄС", - сказала представник Єврокомісії Маргаритис Схинас.

При цьому представник Єврокомісії нагадала про саміті ЄС-Туреччина, який відбувся у болгарському місті Варна 26 березня. На саміті голова Єврокомісії Жан-Клод Юнкер і голова Європейської ради Дональд Туск підкреслили важливість добросусідських відносин і процесу реформ. В цьому контексті передбачається тримати відкритими канали зв'язку з Туреччиною і продовжити переговори про її членство в ЄС.

Нагадаємо, раніше Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоганнес Хан вважає, що Євросоюзу і Туреччини треба піти новим шляхом та припинити переговори про вступ.

За його словами, найближчим часом перспективи членства Туреччини в Європейському союзі не виглядають реалістично. І цьому свідчать настрої лідерів багатьох країн-членів ЄС.

Зазначимо, що процес переговорів щодо вступу Туреччини в Євросоюз загальмувався в 2016 році. Тоді після спроби державного перевороту в країні значно погіршився стан дотримання прав людини і свободи преси.