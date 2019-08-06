Брюгге - Динамо: анонс матча

Бельгийский "Брюгге" и киевское "Динамо" сойдутся в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Трансляция начнется в 21:30, а смотреть поединок можно на канале 2+2. Букмекеры не верят в победу украинской команды. Накануне команда Хацкевича отправилась на игру в составе 22 футболистов.

6 августа 21:30

Брюгге, стадион "Ян Брейдель"

Начинает свой еврокубковый сезон 2019/20 вице-чемпионы Украины. Команда Александра Хацкевича в прошлом розыгрыше не смогла пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, проиграв амстердамскому "Аяксу" в раунде плей-офф. В Лиге Европы команда дошла до 1/8 финала, где дважды проиграла лондонскому "Челси" с разгромным счетом.

В прошлом году "Брюгге" тоже играл в Лиге чемпионов, но начинал тогда с группового этапа. Там они попали в сложную компанию, но все равно выглядели очень серьезно - сыграли вничью с "Атлетико" Мадрид, дортмундской "Боруссией" и "Монако", последних на выезде разгромили со счетом 4:0. Правда, это не помогло, и "Брюгге" с третьего места группы вылетел в Лигу Европы и сразу же их переиграл "СБ Зальцбург".

"Динамо" начало сезон с триумфа в Суперкубке Украины над действующим чемпионом "Шахтером" (2:1) и двух подряд побед в УПЛ - над "Карпатами" (2:0) и ПФК "Львов" (3:0). Всего в киевлян на старте сезона очень непростой календарь. Между двумя квалификационными матчами ЛЧ "бело-синим" придется еще раз встретиться "горняками" - в третьем туре.

"Брюгге" также одержал уверенные победы на внутренней арене в двух стартовых поединках - переиграл "Васланд-Беверен" (3:1) и разгромил "Сент-Трюйден" со счетом 6:0.

В официальных матчах команды между собой еще не играли, а встречались лишь в двух товарищеских матчах (3:0 в пользу киевлян и 1:1).