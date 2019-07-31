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"Динамо" и "Шахтер" стартовали с побед в чемпионате Украины

Новости » Спорт    31.07.2019 - 21:58
"Динамо" и "Шахтер" стартовали с побед в чемпионате Украины
Фото: "Динамо" - "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины-2019 (facebook.com/fcdynamoua)

Команды уверенно обыграли соперников в первом туре

Лидеры украинского футбола "Динамо" и "Шахтер" одержали победы в первом туре чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Об этом сообщается на сайте украинской Премьер-лиги.

Донецкая команда на выезде одолела "Александрию" со счетом 3:1, уступая после первого тайма. Голами отметились: Третьяков на 42 минуте, на 58 - автогол Бухала, Тайсон на 73 вывел горняков вперед, Дентиньо на 90 установил окончательный счет.

Подопечные Александра Хацкевича взяли верх над "Карпатами" во Львове благодаря автоголу и пенальти - 2:0. Алексей Ковтун на 42 минуте отправил мяч в собственные ворота, а в компенсированное к первому тайму время Артем Беседин реализовал 11-метровый, назначенный за фол Алексея Гуцуляка.

Напомним, между собой "Динамо" и "Шахтер" сыграют в рамках третьего тура УПЛ. Поединок состоится в субботу, 10 августа, начало -  в 17:00. 

Соперники уже успели встретиться в этом сезоне в матче за Суперкубок Украины. Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.

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