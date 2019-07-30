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УПЛ утвердила дату и время следующего матча "Динамо" - "Шахтер"

Новости » Спорт    30.07.2019 - 13:03
УПЛ утвердила дату и время следующего матча "Динамо" - "Шахтер"
Фото: "Динамо" - "Шахтер" в матче за Суперкубок Украины-2019 (facebook.com/fcdynamoua)

Противостояние состоится в рамках 3 тура чемпионата Украины

Дирекция Премьер-лиги утвердила даты проведения и время начала матчей третьего тура чемпионата Украины сезона 2019/20 годов. Об этом сообщается на сайте организации.

Откроет программу в субботу, 10 августа, матч грандов украинского футбола - киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера", начало -  в 17:00. В этот же день состоится противостояние "Ворскла" - "Львов", их поединок начнется на два с половиной часа позже.

В воскресенье, 11 августа, состоятся следующие матчи:

"Колос" - "Заря", 17:00
"Днепр-1" - "Десна", 17:00
"Карпаты" - "Мариуполь", 19:30

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" уже успели встретиться в этом сезоне в матче за Суперкубок Украины-2019. Победу со счетом 2:1 одержали киевляне.

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