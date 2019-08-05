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Новый форвард "Динамо" отправился с командой на матч против "Брюгге"

Новости » Спорт    05.08.2019 - 11:22
Новый форвард "Динамо" отправился с командой на матч против "Брюгге"
Фото: Жерсон Родригес (fcdynamo.kiev.ua)

Всего в заявке 22 футболистов

Киевское "Динамо" отправилось в Бельгию на первый матч 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов с местным "Брюгге". Об этом сообщается в Twitter "бело-синих".

На предстоящий матч отправился новичок команды - нападающий Жерсон Родригес, который подписал контракт всего три дня назад и еще не дебютировал за киевлян. Отметим, что в Бельгию не отправились чемпионы мира U-20 Денис Попов и Георгий Цитаишвили, а также Николай Шапаренко.

Всего в составе делегации 22 футболиста:

Вратари: Георгий Бущан, Денис Бойко, Руслан Нещерет

Защитники: Виталий Миколенко, Йосип Пиварич, Никита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Мохаммед Кадири, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Карлос де Пена, Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Александр Караваев, Виталий Буяльский

Нападающие: Фран Соль, Жерсон Родригес, Артем Беседин

Матч между бельгийской и киевской командами начнется завтра в 21:30 по киевскому времени.

Напомним, "Брюгге" накануне матча с "Динамо" усилился вратарем "Ливерпуля".

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