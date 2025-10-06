У Брянській області РФ горить ТЕЦ: у мережі пишуть про ракетний удар

Удари РФ по енергоінфраструктурі України

З наближенням осінньо-зимового періоду російські військові практично щодня і щоночі завдають масованих ракетно-дронних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

В ніч на неділю, 5 жовтня, армія РФ обстріляла рекордною кількістю ракет і дронів Львів та Львівську область. Через удари в місті виникли перебої з енергопостачанням і було призупинено роботу громадського транспорту.

Також була атакована інфрастуктура у Запоріжжі, Черкаській, Сумській, Чернігівській, Івано-Франківській областях.

У суботу, 4 жовтня, ворог обстріляв "Шахедами" Сумську область. Внаслідок атак місто Шостка і Шосткинська громада лишилися без світла, газу і води.

1 жовтня агресор пошкодив об'єкти енергоінфраструктури у місті Славутич. Це призвело до знеструмлення низки районів Київської та Чернігівської областей, а також об'єкту укриття на Чорнобильській АЕС.

Президент Володимир Зеленський анонсував удари у відповідь по енергетиці РФ.

Блекаути в Росії

В неділю, 5 жовтня, вдруге стався масштабний блекаут у російському місті Бєлгород через ураження підстанції "Луч". Крім відсутності електроенергії, у місті спостерігаються серйозні перебої з водою й інтернетом.

Перший блекаут у Бєлгороді й частині області стався 28 вересня. Світло у домівки жителів вдалося повернути лише 30 вересня.