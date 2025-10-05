В російському Бєлгороді знову масштабний блекаут: що відомо на цей раз

У російському Бєлгороді знову блекаут - світла немає у низці районів міста. За деякими даними, також є сильні перебої з водопостачанням та інтернетом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та губернатора російської області В'ячеслава Гладкова.

Російські канали заявляють, що нібито було завдано "ракетного удару" по підстанції "Луч" в місті. Підстанція горить, а тим часом у більшості районів міста масштабні перебої з електроенергією.

Росіяни виклали в мережу багато фото та відео, на яких показано момент вибуху на підстанцію та вимкнення світла. За деякими даними, після вибуху почалися також проблеми із водопостачанням, та подекуди немає й інтернету.

Факт відсутності електроенергії підтвердив губернатор Бєлгородської області Гладков. Він заявив, що немає світла у більшості районів Бєлгорода та невизначеній кількості населених пунктів області.

"Є ушкодження енергетики. Наразі всі аварійні бригади виїхали на місце. Сам їду до місця прильоту - зараз розберемося з тим, що сталося", - запевнив він.