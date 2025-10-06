В Брянской области РФ горит ТЭЦ: в сети пишут о ракетном ударе

Удары РФ по энергоинфраструктуре Украины

С приближением осенне-зимнего периода, российские военные практически ежедневно и еженочно наносят массированные ракетно-дронные удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

В ночь на воскресенье, 5 октября, армия РФ обстреляла рекордным количеством ракет и дронов Львов и Львовскую область. Из-за ударов в городе возникли перебои с энергоснабжением и была приостановлена работа общественного транспорта.

Также была атакована инфраструктура в Запорожской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Ивано-Франковской областях.

В субботу, 4 октября, враг массированно ударил "Шахедами" по Сумской области. В результате атак город Шостка и Шосткинская громада остались без света, газа и воды.

А 1 октября агрессор повредил объекты энергоинфраструктуры в городе Славутич. Это привело к обесточиванию ряда районов Киевской и Черниговской областей, а также объекта укрытия на Чернобыльской АЭС.

Президент Владимир Зеленский анонсировал ответные удары по энергетике РФ.

Блэкауты в России

В воскресенье, 5 октября, во второй раз произошел масштабный блэкаут в российском городе Белгород из-за поражения подстанции "Луч". Помимо отсутствия электроэнергии, в городе наблюдаются серьезные перебои с водой и интернетом.

Первый блэкаут в Белгороде и части области произошел 28 сентября. Свет в дома жителей удалось вернуть только 30 сентября.