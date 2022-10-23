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Глава Пентагону вдруге за тиждень розмовляв з Шойгу: що обговорили

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Вашингтон, Неділя 23 жовтня 2022 22:31
Глава Пентагону вдруге за тиждень розмовляв з Шойгу: що обговорили Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Глава Пентагону Ллойд Остін вдруге за тиждень провів телефонні перемовини з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Однією з тем обговорень стала війна в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.

За даними відомства, повторний дзвінок запросив Шойгу.

"Міністр Остін відкинув будь-які приводи для російської ескалації та підтвердив цінність продовження спілкування на тлі незаконної та невиправданої війни Росії проти України", - сказано у повідомленні Пентагону.

При цьому більших деталей розмови двох міністрів не розкривається.

Зазначимо, що Остін і Шойгу провели вже другу телефонну розмову цього тижня. Перша відбулася 21 жовтня.

Нагадаємо, у неділю, 23 жовтня, Шойгу провів низку телефонних дзвінків з головами Міноборони країн НАТО.

Під час обговорень він звинувачував Україну у провокаціях з використанням "брудної бомби" (ядерної зброї).

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