"Грязная бомба". Шойгу рассказал свои выдумки министрам стран НАТО: реакция

Российский министр обороны Сергей Шойгу снова вспомнил о якобы ядерных угрозах со стороны Украины. На этот раз он обзвонил западных коллег и предупредил о подготовке провокации с "грязной бомбой".

РБК-Украина собрало все, что известно о заявлении Шойгу и реакциях на него.

Шойгу пугает "украинской грязной бомбой"

Сегодня днем Сергей Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Франции, Великобритании и США. Как пишут российские СМИ, он обзванивал их, чтобы сообщить о новости, что Украина якобы готовит провокацию на своей территории с использованием "грязной бомбы".

Министерство обороны России в своих коротких сообщениях уточнило, что министр доводил до иностранных коллег свои озабоченности по поводу "украинской грязной бомбы". А в случае со звонком главе Пентагона Ллойду Остину отметило, что обсуждалась ситуация в Украине.

Российские СМИ в течение часа распространили новости о звонках Шойгу с домыслами о том, что Украина якобы готовится взорвать такую бомбу, чтобы обвинить Москву в применении оружия массового поражения и настроить против нее весь мир.

Фото: Сергей Шойгу решил сегодня обзвонить коллег из стран НАТО (kremlin.ru)

Что говорят на Западе

Французская сторона подтвердила, что Шойгу говорил об "украинской грязной бомбе". Но официальный Париж отвергает любую форму эскалации, в том числе ядерную, и готов способствовать мирному разрешению конфликта.

Министерство обороны Великобритании подчеркнуло, Шойгу заявил о якобы планах Украины по эскалации конфликта при содействии западных стран. Однако Бен Уоллес опроверг обвинения и предупредил, что такие заявления не должны стать предлогом еще большей эскалации.

"Министр обороны также подтвердил, что Великобритания и более широкое международное сообщество поддерживают Украину и желают деэскалации этого конфликта. Украина и Россия должны искать выход из войны, и Великобритания готова помочь", - говорится в сообщении.

Турецкое Министерство обороны сообщило, что министры обменялись информацией и мнениями о необходимости быть осторожными в отношении провокаций. Хулуси Акар отметил готовность способствовать достижению перемирия и возобновить поставки гуманитарной помощи.

Пентагон в свою очередь вышел с коротким сообщением по итогам переговоров Остина и Шойгу.

"Министр Остин отверг любые предлоги для российской эскалации и подтвердил ценность продолжения общения на фоне незаконной и неоправданной войны России против Украины", - говорится в заявлении.

Реакция Украины

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал слова Шойгу абсурдом и ложью.

"Что мы слышали от России раньше? Обвинения в нацизме, разработке ядерного оружия и подготовке боевых голубей. Все это абсолютная ложь. Что мы слышим сейчас? "Грязная бомба", "подрыв дамбы". Тоже ложь. Нет никакой "грязной бомбы". Есть только грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид новым фейком", - написал он в Twitter.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина является приверженной Договору о нераспространении ядерного оружия, а также заверил, что украинская сторона не планирует иметь "грязные бомбы".

"Во-вторых, россияне часто винят других в том, что планируют сами", - добавил министр.

Отреагировал даже президент Владимир Зеленский. В вечернем обращении он назвал то, чем сегодня занимался Шойгу, телефонной каруселью и призвал мировое сообщество максимально жестко отреагировать.

"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой "грязной ядерной бомбе", все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", - подчеркнул он.

Ближе к полуночи всю эту историю прокомментировал министр обороны Алексей Резников. По его мнению, ее можно описать пословицей "на воре и шапка горит".

"Ложь по поводу "грязной бомбы", которую якобы готовится применить Украина, - это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии", - добавил министр.

Что такое "грязная бомба"

Данным термином называют не ядерное, а радиологическое оружие. Как правило, оно состоит из контейнера с радиоактивным изотопом (изотопами) и заряда взрывчатого вещества.

При подрыве такой бомбы радиоактивное вещество распыляется ударной волной на большие площади. Одним из вариантов "грязной бомбы" может быть намеренный подрыв установки невоенного назначения, которая использует радиоактивные материалы.

На сегодня нет официальных данных о "грязных бомбах", например, из обедненного урана на вооружении какого-либо государство. Это оружие считается малоэффективным, поскольку не может дать немедленного поражающего эффекта. Такие бомбы могут привести к радиационному заражению почвы и воды, а также к очагам возникновения лучевой болезни на больших территориях в течение длительного времени.